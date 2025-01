No Pará, leilão da Caixa tem descontos e imóveis a partir de R$ 18 mil

(Foto: Reprodução) – A Caixa Econômica Federal está com leilões abertos em todo o Brasil.

No Pará, existem 289 imóveis disponíveis – entre casas e apartamentos – com preços que variam de R$ 18 mil até R$ 253 mil e descontos que chegam a 64%. Os leilões do banco ocorrem em 16 datas distintas ao longo do mês de janeiro e abrangem 21 estados e o Distrito Federal.

Eles disponibilizam uma diversidade de propriedades, incluindo casas, apartamentos, terrenos e salas comerciais. A organização também oferece facilidades no pagamento, como o uso do FGTS e a quitação de dívidas de IPTU, ITR e condomínio acima de R$1.000,00.

Na modalidade venda direta online, o Pará tem 280 casas disponíveis. Elas custam entre R$ 18 mil até R$ 413 mil. Além disso, têm desconto de até 64%. Nesta modalidade, 6 apartamentos com preços que variam de R$ 53 mil até R$ 136 mil e descontos de até 49%.

O Pará tem também 3 casas disponíveis para leilão na modalidade venda online. Elas custam a partir de R$ 26 mil até R$ 253 mil e têm descontos de até 55%.

A principal diferença entre a venda direta online e a venda online de imóveis em leilão é a presença de um leiloeiro e a forma de fazer a proposta.

Na venda direta online, não há a figura do leiloeiro, por isso não é necessário pagar uma comissão. A venda direta é a última fase de venda de um imóvel retomado pelo banco, após o não pagamento de um financiamento imobiliário.

Já na venda online de imóveis em leilão é necessário fazer uma proposta no site do leiloeiro informado no edital. Nos leilões, os interessados competem entre si, realizando lances. É necessário pagar uma comissão de 5% do valor da arrematação diretamente para o leiloeiro.

Para participar dos leilões, os interessados podem acessar o site oficial da Caixa, onde encontraram informações detalhadas sobre os imóveis e as condições de venda.

Fonte: O Liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 09/01/2025/16:43:20

