Em Parauapebas, homem é encontrado morto com sete tiros de pistola ponto 40

A polícia ainda não tem pistas sobre quem matou Diocleciano da Silva Vieira, de 43 anos de idade, encontrado morto, por volta das15h30 desta sexta-feira (19), na margem da estrada, no cruzamento que dá acesso às vilas Paulo Fontenelle e PA Tapete Verde, na zona rural de Parauapebas. Com informações do site Ze Dudu.

