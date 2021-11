Motorista sai ileso de acidente após caminhonete colidir em caminhão na BR 163 em Novo Progresso

Um grave acidente aconteceu na noite de quinta-feira, 18 de novembro, envolvendo uma camionete Ford Ranger, placa OHP 1H27 de cor branca e um caminhão na rodovia Br 163,em Novo Progresso. (Fotos:Jornal Folha do Progresso)

A camioneta seguia sentido Novo Progresso / Alvorada Da Amazônia, no trecho distante 6 km de Novo Progresso, acabou invadindo a pista contraria em uma curva atingiu o caminhão que seguia sentido MT/Novo Progresso. O motorista do caminhão ainda conseguiu frear e tirar o caminhão para não colidir de frente (marcas dos pneus na rodovia).

A reportagem do Jornal Folha do Progresso chegou no momento do acidente e ajudou descer o motorista da caminhonete em que ele estava, após se salvar de um acidente onde o veículo ficou com estrutura completamente destruída. Apesar da batida, o motorista saiu desnorteado, em pé, andando sem ferimentos.

Conforme apurado, o motorista invadiu pista contraria e bateu no caminhão.

Com o impacto, a frente e lateral da caminhonete ficou completamente destruída.Roda arrancou do eixo! O motorista desceu pouco desnorteado, mas completamente ileso. Não havia ninguém no banco de passageiro. O caminhão não parou no local do acidente e não foi encontrado.

Por:Jornal Folha do Progresso

