Pastor é preso suspeito de estupro de adolescente de 16 anos

Homem passou mal ao receber voz de prisão e precisou ser levado à UPA – (Foto:Reprodução / Redes Sociais)

Aureoma de Brito, mais conhecido como pastor Mazinho, foi transferido ao Centro de Recuperação Masculino de Tucuruí, onde segue à disposição da Justiça

Um homem, identificado como Aureoma de Brito, mais conhecido como pastor Mazinho, foi preso preventivamente na tarde desta sexta-feira (19), no município de Breu Branco, no sudeste paraense. De acordo com as investigações da Polícia Civil, o homem seria o responsável por uma igreja na zona rural daquela cidade, onde teria cometido o crime de estupro de vulnerável contra uma adolescente de 16 anos.

As autoridades policiais apuraram que, valendo-se de sua condição dentro da igreja, o homem convenceu os pais da adolescente a entregá-la a ele, para que fosse uma missionária das “obras” do templo.

A partir disso, a adolescente teria passado a morar com o pastor e ser abusada sexualmente por ele, que supostamente a mantinha em cárcere privado. A adolescente teria conseguido fugir da casa do pastor para pedir ajuda. Ela foi levada a um abrigo municipal e o caso denunciado à polícia.

Ao receber voz de prisão nesta sexta-feira, o pastor teria passado mal, precisando, então, ser levado a uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Breu Branco. Depois de ser atendido, ele foi conduzido à delegacia e, após os procedimentos legais, transferido ao Centro de Recuperação Masculino de Tucuruí, onde segue à disposição da Justiça.

