Em protesto pela falta de água, moradores tomam banho em cratera provocada por vazamento

Moradores do bairro da Aldeia, em Santarém, no oeste do Pará, estão sofrendo há vários dias com a falta de água em suas casas.(Foto:RG 15/O Impacto)

Um buraco se formou no meio da Travessa Visconde do Rio Branco com a Rua Galdino Veloso, desde a semana passada. Uma equipe da Cosanpa esteve no local na terça-feira, dia 05, fez um serviço rápido e parecia que o problema havia sido solucionado, mas na sexta-feira, dia 08, o buraco voltou a aparecer e a água parou de sair nas torneiras das casas.

Alguns moradores acionaram a Cosanpa, mas até a manhã desta segunda-feira, dia 11, não apareceu ninguém da empresa para solucionar esse grave problema. Os moradores passaram o final de semana sem água. Algumas pessoas decidiram fazer na cratera que surgiu na artéria uma piscina e denominaram “Piscinão da Galdino”, onde passaram a manhã e tarde de domingo tomando banho. Esse foi um modo de protesto dos moradores, que sofrem com os transtornos causados pelo vazamento de água que já dura vários dias.

O mais incrível, é que as pessoas que moram na área, estão saindo de suas casas para pegar água justamente nesse buraco. Nossa reportagem flagrou uma mãe indignada dando banho em seu filho pela parte da noite, já que não tinha água em sua casa.

