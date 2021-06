Em Rondônia, garimpeiro sai para trabalhar, antecipa a volta, flagra a esposa com pé de pano e põe para correr nú

O esposo havia saído para um garimpo e retornado antes do dia marcado e flagrou a traição (Foto: reprodução whatsapp)

O Caso aconteceu na manhã do domingo 06 de junho de 2021, a Polícia Militar de Machadinho do Oeste ( 560 km de Vilhena) foi acionada para atender a uma ocorrência de tentativa de homicídio em um bar localizado na RO 133.

Ao chegar no local, em contato com o proprietário do bar, o mesmo relatou que um homem havia comparecido ao seu bar nu e que o mesmo havia emprestado uma roupa para que o indivíduo vestisse, e o mesmo lhe informou que teria sido vítima de uma tentativa de homicídio.

Em contato com a vítima, o homem contou que uma mulher de 22 anos via whatsapp e que a mesma lhe convidou para visitá-la na noite anterior sábado (05). Segundo o homem, a mulher lhe informou que estava separada do esposo e então após os dois terem relações a vítima ficou para dormir.

De acordo com a ocorrência, a vítima informou aos policiais que por volta das 03:00 horas da madrugada o esposo chegou arrombando a porta com uma chaira, e a vítima temendo sua vida saiu correndo. O esposo da mulher ainda efetuou dois disparos de arma de fogo, que não atingiram a vítima, que correu até conseguir socorro no bar.

A guarnição se deslocou até a residência da mulher de 22 anos que relatou aos policiais que é casada, e que seu esposo havia saído para um garimpo e retornado antes do dia marcado e flagrou a traição.

A motocicleta da vítima que havia ficado na residência foi encontrada pela guarnição com o tanque perfurado por uma barra de ferro, farol quebrado e carenagem toda quebrada. Os documentos como RG, CPF, Título de eleitor, Reservista Militar foram todos queimados, celular da vítima danificado, roupas, boné, chinelos foram todas cortadas a faca pelo marido traído.

Diante dos fatos, a ocorrência foi registrada para que sejam tomadas as providências cabíveis ao caso.

(Com informações Redação Vilhena Notícias)

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...