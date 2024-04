Em Sinop profissionais da saúde protestam por falta de pagamento; Durante visita de Bolsonaro

(Foto: Reprodução)- A situação dos profissionais de saúde em Sinop tem gerado preocupação, pois eles aguardam há mais de dois anos o pagamento pelos serviços prestados durante a pandemia. Durante a recente visita do presidente Bolsonaro à cidade, esses profissionais realizaram um ato de protesto, exigindo que o atual prefeito, Roberto Dorner (PL), cumpra a promessa de pagamento.

De acordo com relatos, uma promessa de pagamento foi feita em janeiro, porém, até o momento, os profissionais não receberam os valores devidos. Foi mencionado que o dinheiro estaria bloqueado e que a responsabilidade pelo pagamento seria da prefeitura. No entanto, um documento assinado pelo secretário de saúde interino, Robinson Martins, e pela secretária municipal de planejamento, finanças e orçamento, Ivete Mallmann, revelou que não há recursos ou valores empenhados em favor do Instituto Social de Saúde e Resgate à Vida (ISSRV).

Veja documento:

Os 75 profissionais afetados, incluindo médicos, enfermeiros, técnicos e dentistas, estão buscando seus direitos na justiça para receber os valores devidos. A Dra. Renata Carvalho, médica, enfatizou que estão apenas reivindicando o que é devido, destacando que na época da pandemia foram vistos como heróis, mas enfrentaram um grande descaso por parte do poder público.

É lamentável que esses profissionais estejam enfrentando essa situação difícil, especialmente considerando sua dedicação durante a pandemia. A expectativa é que a questão seja resolvida de forma justa e transparente, garantindo o pagamento dos serviços prestados aos profissionais de saúde e que não haja prejuízo para a população que é quem utiliza os serviços de saúde.

