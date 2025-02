Instagram restringe contas de adolescentes; pais poderão controlar configurações dos perfis

Foto: Lionel BONAVENTURE / AFP | Rede social introduz nova função para adolescentes com perfil privado, limites em mensagens diretas e notificações noturnas. Pais também poderão ter maior controle sobre o acesso e a proteção de seus filhos no app.

O Instagram começou a implementar no Brasil a “Conta de Adolescente”, que restringe os perfis de adolescentes entre 13 e 17 anos e também permite aos pais um maior controle sobre as configurações de acesso e proteção de seus filhos na rede social.

Agora, adolescentes menores de 18 anos que se cadastrarem no app terão automaticamente a sua conta configurada como privada. Isso significa que novos seguidores só serão aceitos mediante aprovação, e o conteúdo do perfil não poderá ser visto ou compartilhado por não seguidores.

Os adolescentes também só poderão receber mensagens de pessoas que eles seguem, ou com quem já estejam conectados. Eles também só poderão ser marcados ou mencionados por pessoas que eles seguem.

Há uma restrição maior para menores de 16 anos. Para esse grupo, a conta configurada como privada será válida para todos os usuários, inclusive aqueles já cadastrados no app. Eles também precisarão da autorização dos pais para alterar as configurações de suas contas e deixá-las com menos proteção.

A Meta explica que os pais de adolescentes mais velhos (16 e 17 anos) também podem ativar a supervisão dos pais, caso queiram ter maior controle sobre o acesso dos filhos.

Com a supervisão ativada, os pais poderão aprovar e negar as solicitações dos adolescentes para alterar as configurações, ou permitir que eles mesmos as gerenciem. A Meta diz que, em breve, os pais também poderão alterar essas configurações diretamente para torná-las mais protetivas.

Atualmente, o Instagram permite que pessoas a partir dos 13 anos criem uma conta na plataforma.

A implementação da “Conta de Adolescente”, anunciada pela empresa nesta terça-feira (11), já vem acontecendo há alguns dias, segundo a Meta. A introdução da novidade foi comunicada em setembro do ano passado.

Restrições de conteúdo

Segundo o Instagram, os menores de 18 anos também são automaticamente colocados na configuração mais restrita de controle de conteúdo sensível – a rede cita, como exemplo desses conteúdos, brigas ou promoções de procedimentos cosméticos em áreas como o Explorar e nos Reels do app.

A versão mais restrita do recurso anti-bullying, Palavras Ocultas, também será ativada por padrão para filtrar ofensas em comentários e solicitações de mensagens.

O Instagram também diz que removerá conteúdo que viola as regras do aplicativo e evitará recomendar publicações de teor “potencialmente sensível, como conteúdo sexualmente sugestivo ou conteúdo que discuta suicídio ou automutilação”.

➡️ O que muda com o “Conta de Adolescente”?

Meta já tinha o ‘Central da Família’

Em 2022, o Instagram lançou o “Central da Família”, uma ferramenta que permite aos pais e responsáveis gerenciar o uso do Instagram pelos filhos. Segundo a big tech, a chegada da “Conta de Adolescente” não altera as funcionalidades do “Central da Família”.

O “Central da Família” permite aos responsáveis:

