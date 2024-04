Lagoa Misteriosa se torna Reserva Particular do Patrimônio Natural pelo ICMBio

Lagoa Misteriosa, atrativo turístico de MS localizado em Bonito – (Foto>DIVULGAÇÃO/Grupo Rio da Prata)

Lagoa Misteriosa, atrativo turístico localizado em Jardim (MS), se tornou Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN) pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio).

A portaria nº 1.102 foi publicada no Diário Oficial da União nesta quarta-feira (17). Com isso, área de 38,43 hectares, que compõe a fauna, flora e recursos hídricos do atrativo turístico, passa a ser de proteção ambiental regulamentado pelo Governo Federal.

De acordo com a diretora de sustentabilidade do Grupo Rio da Prata, Luiza Coelho, ao criar uma RPPN, os proprietários assumem o compromisso legal de preservar a área em seu estado natural.

“A área da Lagoa Misteriosa é uma área de incrível biodiversidade e cenário, única no mundo. Assim, o objetivo de criar a RPPN foi oficializar a proteção desta área que agora passa a fazer parte do Sistema Nacional de Unidades de Conservação Brasileiro através de uma reserva particular e perpétua. Trabalhar com o ecoturismo de propósito que realmente contribui para a conservação ambiental e desenvolvimento sustentável da região, demonstra que as atividades econômicas podem ser aliadas da natureza, basta tomar as medidas preventivas”, afirmou a diretora, em entrevista exclusiva ao Correio do Estado.Confira o trecho redigido no Diário Oficial da União:

O PRESIDENTE DO INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE – ICMBio, no uso das competências atribuídas pelo art. 15, Anexo I, do Decreto nº 11.193, de 08 de setembro de 2022, nomeado pela Portaria de Pessoal nº 2.464 da Casa Civil, de 16 de maio de 2023, publicada no Diário Oficial da União de 17 de maio de 2023; resolve:

Art. 1º Fica criada a Reserva Particular do Patrimônio Natural – RPPN Lagoa Misteriosa, de interesse público e em caráter de perpetuidade, no imóvel denominado Fazenda Lagoa Misteriosa, situado no município de Jardim – MS, matriculado no registro de imóveis da comarca de Jardim, Estado do Mato Grosso do Sul sob a matrícula nº22.560.

Art. 2º A RPPN Lagoa Misteriosa, tem uma área total de 38,4308 hectares, definida no imóvel referido no art. 1º.

A Lagoa Misteriosa é uma caverna inundada com profundidade desconhecida. Até o momento, foi possível chegar a 220 metros de profundeza. Está localizada na BR 267 KM 512.

Possui águas cristalinas em diferentes tons de azul e, a 40 metros de profundidade, é possível ver a copa das árvores que contornam o local. É considerada uma das cavernas inundadas mais profundas do Brasil.

