Em visita ao Pará, australiano prova açaí no Ver-o-Peso e dispara: ‘é o melhor do Brasil; assista

O influenciador digital australiano Simon Gurney, de 27 anos, conhecido no Brasil como ‘Gringo’, chama atenção nas redes sociais ao se aventurar pelo Brasil. Recentemente, Simon desembarcou em São Paulo, conheceu o Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Acre, Rondônia, Manaus e, atualmente, Belém.

Em visita ao mercado do Ver-o-Peso, Simon aproveitou para provar o nosso conhecido açaí e fez uma comparação com o açaí de outros estados. O jovem afirmou que o produto é o melhor do país, e que o assunto podeira gerar polêmica entre os amantes do fruto. “É o melhor aqui. É mais grosso, sem nenhum complemento. O açaí do Pará é o melhor”, disse o australiano.

Gurney também já visitou outros pontos turísticos de Belém como o Portal da Amazônia e a Estação das Docas.

Em cada lugar, o australiano enriquece o conhecimento sobre a cultura brasileira. Na região Norte, ele mergulha na gastronomia e costumes de cada lugar. As vivências no norte também estão em sua pele. Por sua passagem pelo Acre, ele Tatuou a frase: “O Acre existe”. E após experimentar o x-caboquinho, em Manaus, ele tatuou a frase: “X-caboquinho é vida”. Será que vem uma tattoo em homenagem ao Pará? Confira:

Fonte: POR ROMA NEWS e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 07/06/2023/09:05:17

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...