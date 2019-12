Embarcação catamarã fica à deriva na região do Baixo Tocantins, no PA

Passageiros ficaram assustados e registraram imagens feitas por celular da água que entrou no navio.

Embarcação catamarã fica à deriva no PA

Uma embarcação catamarã, com destino a Cametá, ficou à deriva por causa de problemas no motor na noite desta terça-feira, na região do Baixo Tocantins, no Pará. Segundo o Corpo de Bombeiros, o navio teve perda mecânica.

Ainda de acordo com os Bombeiros, o barco conseguiu seguir lentamente até o destino. Os bombeiros não chegaram a atuar.

Passageiros ficaram assustados e registraram imagens feitas por celular da água que entrou no navio. As ondas estavam altas no momento que a embarcação teve problemas. Não houve feridos.

O catamarã tinha 4 tripulantes e 57 passageiros e faz a linha Belém/Cametá. Os problemas mecânicos ocorreram entre os municípios de Limoeiro do Ajuru e Cametá.



10/12/2019

