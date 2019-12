Operação policial prende suspeitas de tráfico de drogas e porte ilegal de munição no PA

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Na operação, foram apreendidos com as suspeitas 421g de maconha; 35g de ‘crack’, além de aparelhos celulares e comprovantes bancários relacionados ao tráfico de entorpecentes.

Uma das presas é companheira de Joedson Pereira da Silva, que está custodiado em um presídio federal, suspeito de integrar organização criminosa de Paragominas. Duas mulheres foram presas em flagrante pela Polícia Civil, nesta terça-feira (10), na operação “La Catedral” realizada em Paragominas e Mãe do Rio, no interior do Pará. Uma delas é suspeitas de posse ilegal de munição de arma de fogo e outra de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

