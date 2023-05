Empresa de fertilizantes investe R$ 230 milhões em nova fábrica em Sinop

Unidade possui capacidade para expedir até 750 mil toneladas de fertilizantes por ano (Foto>Reprodução)

Com crescimento econômico na casa dos 10% ao ano, Sinop é vista como um grande polo de desenvolvimento agrícola e importante corredor logístico para empresas ligadas ao setor produtivo. Nesta quarta-feira (10), a Cibra, uma das maiores e mais inovadoras empresas de fertilizantes do Brasil, inaugurou no município sua nova fábrica. Na unidade foram investidos R$ 230 milhões.

A unidade de Sinop é a segunda da empresa em Mato Grosso, que conta ainda com uma planta em Rondonópolis.

A nova planta, chamada de greenfield, por ter sido construída do zero, tem capacidade para expedir até 750 mil toneladas de fertilizantes por ano e irá gerar cerca de 300 empregos diretos e indiretos até 2026. A unidade conta com área total de terreno de 150 mil metros quadrados e potencialidade para receber, simultaneamente, até 100 caminhões.

A inauguração em Sinop, pontua o CEO da Cibra, Santiago Franco, faz parte do plano de expansão da companhia, que tem sede na Bahia. A previsão é que até 2026 a empresa realize investimentos na ordem de R$ 1,5 bilhão no país.

“A Cibra tem crescido e expandido o seu negócio nos últimos dez anos. É um momento muito marcante para a nossa empresa inaugura essa unidade em Sinop, que é um empreendimento feito totalmente do zero”, comenta o CEO.

Mato Grosso representa 25% do mercado da empresa

Conforme Santiago Franco, Mato Grosso é responsável por 25% das vendas da Cibra. A escolha por Sinop, explica ele, se deu por dois motivos. O primeiro pelo município ser polo de desenvolvimento agrícola e o segundo em decorrência da logística.

“A região de Sinop é importantíssima para nós. Tem potencial de continuar crescendo e a localização logística privilegiada, que permite a gente trazer produto por várias vias, corredores logísticos”, salienta o CEO, ao frisar que o município é ainda um ponto estratégico diante dos portos do Arco-Norte.

Para o prefeito de Sinop, Roberto Dorner, a chegada de mais uma empresa ao município é positiva. “Sinop é uma cidade que não para. Crescemos 10% ao ano. Estamos em busca da construção da Ferrogrão. Para nós vai ser de grande importância, porque vai baratear o frete e o custo dos produtos”.

Unidade produzirá todos os itens do portfólio da Cibra

A fábrica de Sinop irá produzir todos os itens do portfólio da Cibra, desde os elementos simples até os fertilizantes diferenciados.

A planta é a primeira da companhia a contar cm uma nova tecnologia de aplicação de micros que eleva a qualidade das misturas, proporcionando uma eficiência agronômica superior.



Fonte Canal Rural Mato Grosso/ Publicado Por:Jornal Folha do Progresso em 11/05/2023/06:42:52

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...