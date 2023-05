Chuva rápida causa alagamento em diversos bairros de Belém na tarde desta quinta-feira (11)

(Foto:Reprodução / Redes Sociais) – Vias ficaram intrafegáveis, enquanto em outras, pedestres e motoristas precisaram se arriscar em meio a água; posto de saúde suspendeu atendimento na Terra Firme por conta do alagamento

A chuva rápida que caiu na tarde desta quinta-feira (11) deixou diversos trechos alagados em alguns bairros de Belém. O temporal começou por volta das 13h30. Na avenida Alcindo Cacela, com a rua Diogo Móia, no bairro do Umarizal, um aguaceiro se formou ao redor da via. No local os veículos que passavam precisavam reduzir a velocidade para poder seguir com segurança.

Em outro ponto da Alcindo Cacela, já no bairro da Condor, o tráfego de pedestres e veículos ficou comprometido. Enquanto algumas pessoas optaram por esperar na calçada para atravessar, outras tiveram de enfrentar a água para conseguir chegar ao seu destino. Em imagens, é possível observar um ciclista com dificuldade para atravessar em meio ao alagamento, que quase chegou a atingir as calçadas das residências.

Já na Alcindo Cacela com a Mundurucus, por conta da inundação, um carro ficou no prego e precisou ser empurrado. No mesmo local, o grande volume do aguaceiro fez com que uma casa fosse atingida pela água suja que vinha da rua. A passagem de veículos que passavam no local aumentavam a intensidade da água, que seguia em direção às casas.

No bairro da Condor, um dos pontos críticos foi na avenida Alcindo Cacela. Na imagem, é possível observar a rua submersa No bairro da Condor, um dos pontos críticos foi na avenida Alcindo Cacela. Na imagem, é possível observar a rua submersa.

Consultas foram suspensas em posto na Terra Firme

Na Terra Firme, as consultas em um posto de saúde do bairro precisaram ser suspensas por conta do alagamento que atingiu o prédio. Em imagens recebidas pela Redação Integrada de O Liberal, é possível observar pacientes aguardando no prédio que estava embaixo d’água, alguns até com os pés suspensos para evitar se molhar. “Não vai ter consulta. O posto está todo cheio”, diz uma pessoa que fez o registro no local.

Fonte O Liberal/ Publicado Por:Jornal Folha do Progresso em 11/05/2023/06:42:52

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...