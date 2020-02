Empresário de Abaetetuba é morto a tiros dentro de seu carro

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Segundo informações de testemunhas, pelo menos cinco disparos de arma de fogo foram efetuados contra a vítima. Depois de ser baleado, o empresário ainda chegou a ser socorrido por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Abaetetuba, mas não resistiu aos ferimentos. A Polícia Civil está realizando as diligências para elucidar o crime.

De acordo com informações da Polícia Militar, o empresário estava em um local conhecido como “Porto Louco”, dentro de seu veículo, uma Hillux Branca, quando, por volta das 20h30, um homem que estava a pé se aproximou do automóvel e efetuou vários disparos contra a vítima. Após o crime, outros dois homens esperavam na esquina, em uma motocicleta preta, modelo CG, para dar suporte à fuga.

O empresário Valdinei Silva Lopes, conhecido como “Pingo”, de 55 anos, foi assassinado a tiros dentro de seu carro na noite desta quinta-feira (20), na travessa Torquato Barros, no bairro Santa Rosa, em Abaetetuba, nordeste do Pará. Ela era proprietário de uma metalúrgica chamada Santa Rita.

