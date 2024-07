Ônibus que levava 56 turistas tomba em rodovia no Pará

Acidente com ônibus de turismo que levava dezenas de passageiros aconteceu na noite deste domingo (14) em Capanema | Reprodução/Redes Sociais

Transporte de turismo que levava dezenas de passageiros tombou às margens da rodovia BR-308 em Capanema, no nordeste do Pará, na noite deste domingo (14).

Ao dirigir em estradas e rodovias, todo condutor deve ter a atenção redobrada de modo a evitar possíveis acidentes que podem se tornar verdadeiras tragédias, em especial quando se fala em ultrapassagens em pistas simples de mão dupla.

Um ônibus de turismo se envolveu em um acidente na noite do último domingo (14), na rodovia BR-308, em Capanema, no nordeste do Pará. O veículo, que levava dezenas de passageiros, tombou às margens da via no quilômetro 11, sentido Bragança-Belém.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) confirmou o ocorrido. Uma guarnição foi deslocada para o trecho para realizar o atendimento e orientação do tráfego. Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também estiveram no local para fazer o atendimento às vítimas.

As primeiras informações sobre o acidente, compartilhadas nas redes sociais, dão conta de que o ônibus de turismo havia sido fretado por um grupo de pessoas para uma viagem à região do Caeté e, no momento do ocorrido, o veículo seguia da vila litorânea de Ajuruteua no nordeste paraense em direção à Grande Belém.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal, o veículo transportava aproximadamente 56 passageiros e felizmente não ocorreram vítimas fatais. Embora não haja um número exato de feridos ainda, o tráfego ficou comprometido no trecho, com a circulação limitada a apenas uma das mãos da rodovia BR-308.

O ônibus, segundo relatos de testemunhas, teria tentado desviar de outro veículo que fazia uma ultrapassagem de forma irregular e, para evitar uma colisão frontal, o motorista jogou o coletivo para a direita, como no local não havia acostamento, o coletivo acabou tombando. Esta versão foi confirmada pelos agentes da PRF.

