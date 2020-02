Viagem de Carnaval é bom momento para revisar o veículo

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Revisão, reforça Fábio, é investimento em segurança e tranquilidade. Ele recomenda, principalmente a proprietários de veículos mais antigos, que tenham o hábito de fazer revisão preventiva. Isso evita surpresas com custos elevados de manutenção e sustos que podem estragar o orçamento da viagem. Não está fácil para ninguém, então melhor gastar menos e com inteligência.

Como muitas estradas não estão em boas condições, alinhamento e balanceamento, além de uma geral no sistema completo de suspensão. Isso vale para a ida e para a volta. Todos os fluidos, ressalta Fábio, são necessários para a segurança e bom funcionamento do veículo como um todo. Combustível de qualidade dá mais rendimento e segurança.

Outra borracha que precisa de troca é o limpador de para-brisas. Na chuva, se a visibilidade não estiver perfeita, sobretudo desenvolvendo velocidade na estrada, o risco de acidentes é elevado. Estar com todas as luzes em dia também evita problemas de diversos, além de garantir a segurança para outros condutores. E freios. Freios são salva-vidas.

O Carnaval se aproxima e algumas pessoas afortunadas terão folga. Aos que vão viajar em veículo próprio, é importante fazer uma revisão total do veículo. Principalmente se o veículo já tem mais de cinco anos. Vale lembrar que está chovendo muito, em várias partes do país. Isso faz com que a prevenção estrague o passeio. E nada de beber e dirigir.

You May Also Like