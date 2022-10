Empresário do açaí é morto a tiros em Altamira (PA)

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

De acordo com a polícia, José de Andrade já tinha passagens pela polícia por tráfico de drogas. A Policia Civil investiga o caso. (Com informações do g1 Pará — Belém).

Um empresário foi morto a tiros nesta quinta-feira (27), na rua Manoel Umbuzeiro, no centro de Altamira, sudoeste do Pará. José Barbosa Silva de Andrade chegou a ser socorrido por populares e levada para Unidade de Pronto Atendimento (UPA), mas não resistiu.

