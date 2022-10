Eleições 2022: dois são presos pela PF ao tentar sacar R$ 3 milhões em Manaus

(Foto: Divulgação PF-AM) – Duas pessoas foram presas na última sexta-feira (21), quando tentavam sacar o valor R$ 3.000.000,00 em uma agência bancária, localizada no bairro Praça XV, na zona sul de Manaus.

A prisão foi realizada pela equipe da Delegacia de Defesa Institucional (Delinst), da Polícia Federal do Amazonas (PF) durante Operação Eleições, no segundo turno.

Os dois homens que foram presos em flagrante estavam acompanhados de empresa de transporte de valores e possuíam vínculo familiar com político do estado do Acre. Foram apreendidos, além do dinheiro, dois celulares e um carro de luxo.

Os presos foram encaminhados para a Superintendência da Polícia Federal para prestar esclarecimentos. Durante oitiva realizada por delegado responsável pelo caso, os presos não comprovaram a destinação do dinheiro, sendo então, conduzidos para audiência de custódia e responderão pelo crime de possível “caixa dois”, fundamentado no artigo 350 do Código Eleitoral, com pena de até 5 anos de prisão e multa.

A Polícia Federal intensificou, desde o dia 21/10, as fiscalizações de rotina no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, Aeroclube do Amazonas e Porto de Manaus, visando a reprimir a prática de crimes eleitorais, bem como nas cidades do interior do Amazonas. A fiscalização deve ocorrer de forma intensa até o próximo domingo (30/10), dia em que acontece o 2º turno das eleições.

Na Capital

– No Aeroporto Eduardo Gomes/Manaus, dia 25/10, durante fiscalização policial federal, um homem, servidor público comissionado, foi abordado com mais de R$ 5 mil em espécie, trocados em notas pequenas, sem justificativa de origem. Ele viajava para interior do Amazonas. O indivíduo foi encaminhado à Superintendência da PF para prestar esclarecimentos.

– Também no dia 25, a equipe de fiscalização do Porto de Manaus abordou advogado em fiscalização de rotina. Ele encontrava-se com o valor aproximado de R$ 33 mil em espécie, em cédulas de pequeno valor. O homem também foi encaminhado à Superintendência da PF para prestar esclarecimentos.

– Operação da PF abordou na manhã desta quarta-feira, 26/10, aeronave que partiria do Aeroclube do Amazonas, localizado na capital do estado, para um município do interior. Durante a ação, policiais federais localizaram mais de R$ 19 mil em espécie no interior de uma caixa de papelão lacrada. O malote de dinheiro estava sob posse de empresário, que foi encaminhado à PF para prestar declarações. A caixa que continha o dinheiro estava identificada com o nome da empresa.

Vale ressaltar que todos os crimes descritos acimem estão elencados no artigo 350 do Código Eleitoral, sob pena de reclusão de até 5 anos e multa.

No interior

Tabatinga/AM. No dia 24/10, durante vistoria no checkout do Aeroporto de Tabatinga/AM, foram apreendidos, com homem suspeito, santinhos eleitorais de candidato a Governador do Estado, bem como dinheiro em espécie, no total de R$ 24.7 mil, fracionados em maços na roupa que vestia.

Os santinhos estavam dentro da mala pertencente ao dono do dinheiro. O homem foi preso em flagrante e encaminhado à Delegacia da Policia Federal em Tabatinga, onde continuará a investigação sobre a origem do dinheiro. Ele responderá por crime eleitoral elencado no artigo 299 e 350 do Código Eleitoral, sob pena de reclusão e multa. (Com informações do D24AM).

Jornal Folha do Progresso em 28/10/2022/16:01:25

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...