Empresário do lanche morre em colisão entre carro e camionete na transgarimpeira

(Foto:WhatsApp)- Um acidente grave na rodovia PA Transgarimpeira na manhã desta terça-feira (23),deixou uma vítima fatal, um empresário da comunidade de Crepurizinho em Itaituba.

O fato ocorreu por volta das 10h30mn, as imagens do acidente com audio do ocorrido foi enviado para redação do Jornal Folha do Progresso via WhatsApp (93) 984046835.

Ulisses do Lanche, teve múltiplas fraturas pelo corpo, não teve tempo de receber socorro, morreu dentro do veiculo.

O empresário do ramo de Lanchonete , no distrito de Cripurizinho municipio de Itaituba, morreu ao tentar uma ultrapassagem na rodovia sem pavimentação (Transgarimpeira) , acabou por colidir de frente co uma camionete (Modelo não identificado), de cor vermelha carregada com tambores, que vinha sentido contrario. A estrada tem alto indice de poeira, que dificulta a trafegabilidade.

A vítima teve múltiplas fraturas pelo corpo, morreu dentro do veiculo.

O condutor da camionete vermelha teve ferimentos leves, permaneceu no local para prestar socorro, e foi conduzido até o posta de saúde da comunidade e deverá comparecer até à delegacia para prestar esclarecimentos sobre o fato.

O empresário estava sozinho no veiculo, o corpo foi removido para Crepurizinho, onde esta sendo velado e será sepultado.

