Deslizamento de terra destrói 12 casas em residencial de Itaituba

A Defesa Civil isolou perímetro afetado e orientou os moradores a registrar a ocorrência na Seccional de Polícia Civil de Itaituba (Foto:Reprodução / Site Giro Portal)

Desabamento aconteceu após intensa chuvas na região neste sábado (20)

De acordo com a Defesa Civil, em Itaituba, no sudoeste do Pará, pelo menos 12 casas foram afetadas por um deslizamento de terra no loteamento Cidade Nova. Em vídeos que circulam nas redes sociais da cidade, imagens mostram o início do desastre natural, quando um muro cede por causa do solo encharcado por conta das constantes chuvas que caem na região.

Ninguém ficou ferido. Em conversa com a equipe de reportagem do Portal Giro, um dos moradores contou que o desabamento gerou uma série de transtornos, ele conta, por exemplo, que não conseguiu dormir nesta noite de sábado para este domingo (21) com medo que um novo deslizamento de terra ocorrer no local.O morador lamentou que a residência que era para ser um sonho, virou, de repente, um pesadelo. Assim que souberam do ocorrido, engenheiros responsáveis pela obra e representantes da empresa que mantém o loteamento, JJP Construtora, estiveram no local e deram suporte aos atingidos.

Segundo a imprensa em Itaituba, a empresa ofereceu estadia em um hotel da cidade até que tudo fosse resolvido no loteamento, mas alguns moradores, de acordo com a empresa, optaram por ficar em suas residências ou dormir na casa de parentes.A Defesa Civil isolou perímetro afetado e orientou aos moradores, das 12 casas atingidas, que registrassem a ocorrência na 19ª Seccional de Polícia Civil de Itaituba, de forma individual.As famílias também foram aconselhadas pela Defesa Civil a procurarem um advogado que possa responder pelo coletivo de atingidos como um todo, para que pudessem reaver os valores pagos pelos imóveis ou exigir da empresa responsável novas casas para os moradores.

