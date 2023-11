Empresário dono de compra de ouro é rendido e roubado em Novo Progresso:Vídeos

O empresário “EDSON COELHO SILVA” conhecido popularmente como “Negão D’Gold”, foi vitima de assalto a mão armada, nesta segunda-feira,13 de novembro de 2023, em Novo Progresso. – (Foto:Reprodução)

Roubo aconteceu na segunda (13); os assaltantes ainda não foram identificados e o dono do empreendimento não informou o valor que foi levado. O empresário não registrou Boletim de Ocorrência na Policia Civil, somente a Policia Militar registrou o roubo.

No início da manhã desta segunda-feira, 23 de novembro de 2023, por volta das 6h52min, uma compra de ouro, localizada na avenida Dr. Isaias Antunes, em Novo Progresso, foi assaltada por dois homens ainda não identificados. Na hora do roubo estavam na compra de ouro, o proprietário, identificado como Edson Coelho Silva, popularmente conhecido como Negão da D’Gold, foi rendido por dois homens, no momento que abria a porta da frente da compra de ouro, um deles com camiseta de referência do Supermercado Castanha e outro com camisa vermelha.

O proprietário da compra de ouro, não contabilizou quanto perdeu para os elementos. Mas supõem que uma certa quantia em dinheiro e ouro foi levada pelos elementos. A imagem do assalto está sendo vinculada nas redes sociais, como sendo dois assaltantes, um deles está com um revólver, provavelmente de cal 38.

A reportagem do Jornal Folha do Progresso, procurou a Delegacia de Policia para ter acesso ao Boletim de Ocorrência, e recebeu informação que o empresário vitima de roubo não registrou o BO. A Policia Militar faz diligências para prender os bandidos.

Vídeo mostra os criminosos chegando em uma moto Honda Pop

Assista momento que foi rendido pelos criminosos

Fonte: Jornal Folha do Progresso/ Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 14/11/2023/06:34:42

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...