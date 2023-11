Empresário é assassinado na frente da esposa e do filho

O empresário Wanderson Souza de Oliveira, conhecido no sul do Pará como Wanderson Cowboy, foi vítima de aproximadamente quatro a cinco disparos de arma de fogo vindo a óbito. | Reprodução

O crime aconteceu em Dom Eliseu, distante cerca de 230 quilômetros de Marabá no sudeste paraense. Empresário estava com esposa e filho quando executor se aproximou e efetuou os disparos

Uma execução. Esta deve ser a linha de investigação da Policia Civil que vai apurar a morte de um empresário ocorrida por volta do meio-dia deste domingo (19) no centro da cidade de Dom Eliseu na região sudeste paraense.

De acordo com o registro feito na delegacia de Polícia Civil de Dom Eliseu, vinculada à Superintendência Regional do Capim, por volta das 12h o empresário Wanderson Souza de Oliveira, conhecido no sul do Pará como Wanderson Cowboy, foi vítima de aproximadamente quatro a cinco disparos de arma de fogo vindo a óbito.

A vítima estava na companhia de sua esposa, do filho e um amigo, no restaurante Chapa Quente na avenida JK centro de Dom Eliseu quando um homem ainda não identificado entrou no estabelecimento caminhando e efetuou os disparos contra o empresário.

Segundo testemunhas o assassino trajava calça jeans, camisa manga comprida e um boné. Após os disparos saiu correndo e pegou uma motocicleta aparentemente modelo Honda Bros e saiu pilotando em direção a rodovia que corta a cidade.

Videos gravados por frequentadores do restaurante mostram o empresário de bruços em cima de uma poça de sangue e o desespero da esposa e do filho. Policiais militares isolaram o local do crime e acionaram a Polícia Civil para dar inicio às primeiras investigações.

Os policiais buscaram imagens de câmeras de segurança em toda a região do estabelecimento para traçar o perfil e tentar identificar o assassino. A polícia informou que o empresário Wanderson Souza de Oliveira há exatamente um ano, foi também atingido por oito disparos de arma de fogo na cidade de Itinga no estado do Maranhão, conseguindo sobreviver aos disparos. Ele vivia com segurança particular.

Neste domingo o empresário não estava com os homens que o acompanhavam, o suficiente para quem tinha interesse em matá-lo, preparar o plano e executá-lo. Equipes da Polícia Civil de Dom Eliseu, Delegacia de Homicídios de Paragominas e Superintendência Regional do Capim estão em diligências na busca da resolutividade do crime ocorrido. (Com informações de JR Avelar)

Fonte: DOL Carajás/Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 21/11/2023/14:59:58

