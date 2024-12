VÍDEO: Empresário acelera carro com mulher pendurada na porta após ela flagrar suposta traição em Belém | PA

Mulher ficou pendurada na porta do veículo tentando impedir a suposta traição — Foto: Reprodução

Vídeo de mulher pendurada viralizou nas redes sociais e repercutiu dividindo opiniões. Polícia disse que não houve registro do caso na delegacia.

Um vídeo que circula nas redes sociais nesta segunda-feira (9) mostra uma mulher pendurada na porta de um carro em movimento. Ela aparece tentando quebrar o vidro da janela e o retrovisor. O caso viralizou no sábado (7) e ocorreu na avenida Rômulo Maiorana, em Belém.

Pessoas comentaram nas redes sociais que a mulher teria agido após suspeitar que o marido estivesse a traindo dentro do veículo com uma outra pessoa.

Preocupadas com a situação da mulher, é possível ouvir, no vídeo, pessoas pedindo para que o motorista freie o veículo a fim de evitar um acidente.

Em outro vídeo, que também circula nas redes, a mulher aparece tentando entrar no carro enquanto é impedida pelo marido, que a empurra com violência para fora do veículo.

Em certo momento, o homem a empurra com força a ponto de fazer a mulher gritar, momento em que uma pessoa sugere acionar a polícia.

Por meio de nota, a Polícia Civil informou que o caso não foi registrado na delegacia que atende a área.

A atitude da mulher e a reação do homem dividiu opiniões. Nas redes sociais, alguma pessoas se mostraram contra o posicionamento da mulher ao se tratar de uma suposta traição. Já outras, alegaram que teriam feito a mesma coisa.

Condutor do veículo se pronuncia

Nas redes sociais, o condutor do veículo, identificado como Fabricio Segtowich, empresário do setor fitness em Belém, se pronunciou a respeito do ocorrido, com pedidos de desculpas à mulher. Ele não retorno às tentativas de contato feitas pelo g1 Pará.

“Estou profundamente arrependido, não apenas pelo medo de perder o que temos, mas porque agora entendo a dimensão do meu erro”, inicia a legenda postada com uma foto do casal juntos.

No entanto, todas as redes sociais de Fabrício Segtowich foram desativadas. O que são encontrados no Instagram são perfis criados por outras pessoas, utilizando o nome e fotos dele.

Quem é a mulher pendurada na porta do veículo?

A mulher flagrada na ocasião é Dayana Segtowich, que atua no ramo de dermatologia e radiologia em Belém. O g1 tenta contato com a mulher.

Dayana possui mais de 46 mil seguidores no Instagram, número que tem aumentado desde que o caso veio à tona.

Nas redes sociais, a mulher, que compartilha a rotina do trabalho e da vida fitness, tem recebido diversos comentários de pessoas que se solidarizaram com o flagrante.

“Não te julgo, eu faria pior no seu lugar. Mas, agora o momento é de erguer a cabeça e seguir em frente”, disse uma seguidora.

Já nos stories, Dayana tem postado mensagens sobre empatia e também aparece agradecendo pelo apoio que vem recebendo das pessoas.

Fonte: G1 PARÁ e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 10/12/2024/09:54:11

