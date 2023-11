Homem é suspeito de matar ex-companheira com veneno de rato

Segundo a Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher – Deam em Marabá, Dourismar da Silva Rocha teria envenenado Elissandra Silva do Amaral. Ela tinha Medida Protetiva de Urgência, justamente por já ter sido ameaçado de morte

A Polícia Civil de Marabá por meio da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher – Deam, iniciou as investigações que levaram a morte de uma mulher no município, que aconteceu no último sábado (18). As suspeitas são de que a vítima tenha sido envenenada pelo ex-companheiro.

Após levantamentos iniciais, verificou-se que a vítima, Elissandra Silva do Amaral, possuía Medidas Protetivas de Urgência em desfavor de seu companheiro, identificado como Dourismar da Silva Rocha, em virtude de ameaças sofridas em junho de 2023. Além disso, testemunhas ouvidas indicaram indícios importantes do envolvimento do companheiro neste caso.

Ademais, constatou-se que a morte aparentemente foi provocada por envenenamento, sendo encontrado na motocicleta de Dourismar material identificado como veneno de rato. Diante dos indícios, foi dada voz de prisão ao nacional pelo crime de feminicídio. As medidas administrativas cabíveis estão sendo adotadas pela equipe plantonista da Deam.

De acordo com o Superintendente da 10ª Risp Carajás da Polícia Civil, delegado Vinícius Cardoso, a emissão da Medida Protetiva tinha sido ajuizada por conta de ameaças de morte que a vítima já vinha sofrendo. “Segundo a investigação, há indicativos que sua morte tenha sido por envenenamento. Durante os trabalhos de campo, a equipe flagrou veneno de rato na motocicleta do suspeito, além de outros indicativos que o colocam na cena do crime”, declarou delegado Vinícius.

Em razão disso, o ex-companheiro da vítima foi preso em flagrante pelo crime de feminicídio. “Estamos aguardando a conclusão de alguns laudos que irão corroborar com essa investigação”, explicou delegado Vinícius.

