Nunes estreia pelo Botafogo com vantagem contra Fortaleza

Ex-técnico do Ceará, Tiago Nunes enfrenta o Fortaleza pela 9ª vez em sua carreira, agora liderando o Botafogo em busca do título da Série A do Campeonato Brasileiro

Otécnico Tiago Nunes, recém-chegado ao Botafogo, fará sua estreia no comando da equipe na próxima quinta-feira (23), às 19 horas (Brasília), na Arena Castelão, enfrentando o Fortaleza em um jogo atrasado da 29ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.

Com uma carreira como treinador desde 2018, Tiago Nunes já enfrentou o Tricolor do Pici oito vezes, conquistando três vitórias, quatro empates e sofrendo apenas uma derrota em maio de 2019, quando estava à frente do Athletico-PR.

Antes de assumir o Botafogo, Tiago Nunes teve passagem pelo Ceará, onde obteve uma vitória marcante de 4 a 0 sobre o Fortaleza em novembro de 2021, além de um empate pela Copa do Nordeste em fevereiro de 2022, último encontro antes de deixar o clube.

Após sua saída do Ceará, o técnico comandou o Sporting Cristal, no Peru, conquistando 22 vitórias em 47 partidas. Agora, aos 43 anos, Tiago Nunes assume o desafio de conduzir o Botafogo em busca do título da Série A, buscando encerrar um jejum de 28 anos sem o Brasileirão.

