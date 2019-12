Empresário é morto a tiros durante ataque a centro de umbanda no PA

Por G1 PA — Belém 28/12/2019 19h43 Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Um centro de umbanda foi alvo de ataque neste sábado (28) localizado em um sítio na rod. PA-136, entre Castanhal e Inhangapi, no nordeste do Pará. O proprietário e empresário José Cavalcante Pinheiro, de 72 anos, foi morto durante a ação. A mulher dele foi feita refém e já foi liberada.

