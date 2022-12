Empresário é morto a tiros e esposa grávida é atingida, em Capanema, no nordeste do PA

Ambos estavam em um veículo, no km 2 da rodovia BR-308.

Um empresário do ramo de som automotivos, identificado como Antônio Rodrigo Santos da Silva, foi morto a tiros no km 2 da rodovia BR-308, em Capanema, no nordeste do Pará. O caso ocorreu na quinta-feira (15). A esposa do homem também foi atingida por disparos, mas foi sobreviveu.

Segundo a Polícia Civil (PC), o casal estava junto em um veículo no momento do crime, o qual ainda não se sabe a autoria e nem a motivação.

A mulher sobreviveu e foi encaminhada para os devidos atendimentos médicos.

A PC ainda informou que um inquérito foi instaurado para apurar as circustâncias do caso. Informações que auxiliem nas investigações podem ser repassadas pelo disque denúncia, número 181. O sigilo é garantido.

