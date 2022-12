Criança é raptada de hospital por uma mulher disfarçada de enfermeira

A criança foi achada horas depois do roubo. Ninguém foi preso. A polícia analisa as imagens de segurança.

A polícia encontrou a menina no terminal rodoviário no bairro de Esteban Echeverría, em Buenos Aires.

Um bebê recém-nascido foi raptado de dentro de um hospital por uma mulher disfarçada de enfermeira. O caso aconteceu na última segunda-feira (12), no hospital na cidade de Ingeniero Budge, na Argentina. A criança foi achada horas depois do roubo. Ninguém foi preso. A polícia analisa as imagens de segurança. Um funcionário pode ter ajudado na ação. Com informações do Uol.

De acordo com a mãe do bebê, Nicole Sandoval, a mulher teve acesso ao quarto vestida de enfermeira e informou aos responsáveis que a criança precisaria passar por estudos, mesmo sem qualquer problema de saúde. A família deu por falta depois da demora da suporta profissional. No mesmo dia, o hospital confirmou o roubo da criança.

O pai da recém-nacida acredita que a sequestradora tinha a ação arquitetada. “Minha filha foi levada para tomar banho e levada embora”, disse David ao Clarín. Ainda segundo o jornal El Litoral, a polícia encontrou a menina no terminal rodoviário no bairro de Esteban Echeverría, em Buenos Aires.

“Uma mulher veio trocar uma passagem, que era para amanhã. Ela queria adiantar, para ir embora hora”, disse uma funcionária.

“A mudança poderia ser feita, mas ela teve que fazer um seguro para a menor e não tinha a documentação correspondente. Ela disse que não tinha a documentação do bebê, que tinha viajado sem esses papéis. Isso é algo muito raro, pois a empresa exige que tenham os documentos para poderem viajar”, comentou Stella.

A criança é a segunda filha de Nicole. O parto foi dentro do carro. Mãe e filha estão bem. A criança segue saudável e com 3,1 kg.

Por:Jornal Folha do Progresso em 17/12/2022/07:05:53

Publicado por Jornal Folha do Progresso

