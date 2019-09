Empresário é morto a tiros em Barcarena

Maikon havia concorrido às eleições de 2016, mas não se elegeu (Foto:Reprodução)

O empresário Maikon Antônio dos Santos Castro foi executado a tiros na manhã desta quinta-feira (26), no município de Barcarena, na região nordeste do Pará. De acordo com informações preliminares da Polícia Militar, a vítima foi morta na rua Lameira Bittencourt, na região central da localidade, por volta de 9h.

Ainda segundo a polícia, a vítima, que estava parada na via, foi abordada por dois atiradores que chegaram ao local em um carro de cor prata. Encapuzados, os assassinos dispararam várias vezes contra Maikon. Os tiros atingiram a cabeça da vítima. Os executores fugiram em seguida.

Maikon ainda foi socorrido por parentes e levados à instituição de saúde mais próximas, mas morreu minutos depois, no Hospital Municipal de Barcarena. A autoria e as motivações do homicídio ainda são misteriosas para a Divisão de Homicídios da Polícia Civil, que investiga o caso. Maikon foi candidato a vereador de Belém pelo PEN em 2016, mas não se elegeu. Ele deixou um filho pequeno. Nas redes sociais, dezenas de amigos e familiares lamentaram a morte do empresário com mensagens de luto e revolta pelo assassinato.

