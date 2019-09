Paraense da FIFA, Dewson Freitas é escalado para apitar primeiro Re-Pa da semifinal da Copa Verde

Dewson Freitas vai apitar o jogo entre Bragantino e São Raimundo. (Foto:Cristino Martins / O Liberal)

Partida está marcada para este domingo (29), às 16h, no Mangueirão, em Belém

A arbitragem para o primeiro dos dois clássicos entre Remo e Paysandu válidos pela decisão da semifinal da Copa Verde já tem arbitragem definida. O nome escalado pela Comissão Nacional de Arbitragem foi o do paraense integrante do quadro da FIFA, Dewson Fernando Freitas.

O nome do dono do apito foi divulgado no início da tarde desta quinta-feira (26). A equipe terá ainda os assistentes Marcio Gleidson Correia Dias (AB/PA) e Helcio Araujo Neves (AB/PA), com Andrey da Silva e Silva (AB/PA) como quarto árbitro e José Ricardo Guimarães Coimbra (AB/PA) como o quinto. O analista de campo será Lucio Ipojucan Ribeiro da Silva de Mattos (CBF/PA).

A partida está marcada para as 16h deste domingo (29), no Mangueirão, em Belém, com transmissão lance a lance pelo OLiberal.com.

Por:Carlos Fellip

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...