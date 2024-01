Empresário matou jovem trans após ‘desacerto’ durante encontro em bar

O empresário Jorlan Cristiano Ferreira, 44 anos, afirmou que matou a jovem trans Mayla Rafaela Martins, 23 anos, após um ‘desacerto’ entre os dois, durante encontro um bar que pertence a ele, em Lucas do Rio Verde (354 km de Cuiabá). O homem foi preso em flagrante nessa terça-feira (16).

De acordo com o delegado João Antônio, responsável pela investigação, Jorlan confessou o homicídio. “Ele confessa o ato praticado e também explica a motivação. Ele fala que desferiu várias facadas na vítima, em virtude de uma suposta provocação”, disse.

“Ele tem um bar aqui na região e se encontrou com a vítima lá. Após um desacerto, um desalinhamento, eles entraram em vias de fato, segundo ele fala”, completa.

Segundo apurado pelo RepórterMT, Mayla estava com medo do empresário e dizia que pretendia ir embora de Lucas do Rio Verde e voltar para Várzea Grande, onde mora a família dela.

Os investigadores chegaram ao criminoso após receberem a informação de que um carro preto abordou a vítima em um posto de combustíveis da cidade. Depois, o mesmo veículo foi visto em direção ao local onde o corpo foi encontrado.

A partir dessas informações, os agentes conseguiram identificar a placa do carro e também Jorlan, que é o proprietário. O veículo foi encontrado em um lava-jato e o empresário estava em casa.

Segundo o criminoso, ele matou a vítima no quintal de sua residência. Em seguida, enrolou o corpo com a lona de uma piscina infantil e ocultou na lavoura, que fica na MT-458, entre Lucas do Rio Verde e Sorriso.

Conforme já divulgado pela imprensa, o corpo de Mayla foi encontrado por funcionários da fazenda Rio Verde, enquanto faziam a colheita. Um deles passou a máquina de plantio por cima do cadáver e, assim, encontraram Mayla.

O veículo e a arma do crime foram apreendidos e encaminhados para perícia. Já o bandido foi autuado em flagrante por homicídio e feito o pedido de prisão preventiva.

O caso é investigado.

Fonte: DO REPÓRTERMT e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 19/01/2024/12:22:45

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...