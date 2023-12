Nove motoristas são presos e 49 veículos removidos durante Operação Lei Seca em Alta Floresta

O ponto de fiscalização foi montados na Avenida Ludovico da Riva, centro.

Nove motoristas foram presos por embriaguez ao volante na noite de ontem, terça-feira (26) e à 00h50 de hoje, quarta-feira (27), durante a 28ª edição da Operação Lei Seca realizada na avenida Ludovico da Riva, centro, em Alta Floresta.

A fiscalização resultou na confecção de 131 autos de infração, sendo 16 por conduzir veículo sob efeito de álcool, 3 por recusa do teste de bafômetro, 28 por conduzir veículo sem CNH, 9 por conduzir veículo com CNH vencida a mais de 30 dias. 28 por conduzir sem registro ou não licenciado.

Além das prisões por embriaguez ao volante, uma pessoa foi presa por mandado de prisão e outra por tráfico. Ainda na operação, os agentes fiscalizaram 120 veículos, autuaram 64 e removeram 49, sendo 16 automóveis e 33 motos. Ao todo, 121 condutores foram submetidos ao teste do etilômetro.

Estiveram envolvidos na Operação Lei Seca, 22 Policiais Militares, 15 Policiais Civis, 06 servidores do DETRAN, 07 Agentes de Trânsito, 03 Bombeiros Militar, 04 servidores da Polícia Penal e 01 servidor da POLITEC.

Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 27/12/2023/09:33:02

