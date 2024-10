Empresário morre durante ressonância magnética no litoral de SP

O empresário Fábio Mocci Rodrigues Jardim, de 42 anos, ao lado da esposa, Sabrina Altenburg Penna • Foto: Arquivo Pessoal

Fábio Mocci Rodrigues Jardim sofreu uma parada cardiorrespiratória na sala de exame de uma clínica em Santos.

O empresário Fábio Mocci Rodrigues Jardim, de 42 anos, morreu durante uma ressonância magnética na cabeça em uma clínica em Santos, no litoral paulista, na tarde da última terça-feira (22). O caso ocorreu na clínica Mult Imagem, na Vila Matias.

Em entrevista à CNN, a viúva de Fábio e comerciante, Sabrina Altenburg Penna, afirmou que o marido sofreu uma parada cardiorrespiratória na sala do exame.

“Eu entrei lá com o meu marido e saí com um papel na mão”, disse a esposa do paciente.

De acordo com o relato de Sabrina, o médico do empresário pediu uma ressonância magnética na cabeça, após o homem se queixar de sentir sono durante o dia.

Ela contou que o exame estava marcado para o meio-dia de terça-feira. No entanto, segundo ela, Fábio só foi atendido às14h.

Em seguida, ela deixou a clínica para almoçar em um dos restaurantes do prédio comercial, onde a clínica fica localizada, assim que o marido foi atendido. Ela retornou à unidade em menos de 30 minutos e aguardou o fim do exame na sala de espera do local.

Pouco depois de perguntar sobre o estado de saúde do marido, a comerciante notou pessoas entrando e saindo da sala de exame rapidamente. Ela diz que, então, questionou novamente sobre o que estava acontecendo. “A funcionária me disse para esperar”, lembrou.

Após 40 minutos, segundo Sabrina, dois profissionais do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) entraram na sala.

Ela conseguiu ver a blusa do marido ser rasgada para os primeiros socorros, mas logo foi informada sobre a morte dele.

“A médica saiu de dentro da sala falando que ele tinha vindo a óbito”, disse.

Diante disso, ela questiona o que teria acontecido na sala antes da chegada do SAMU.

“Até o SAMU chegar foram 40 minutos. O que eles fizeram nesses 40 minutos? Quais foram os primeiros socorros nesses 40 minutos? Isso tudo me deixa angustiada. Eu entrei lá com o meu marido e saí com um papel na mão”.

Posteriormente, a esposa de Fábio foi à delegacia registrar um boletim de ocorrência. “Eu só chorava”, relatou.

O que diz o laudo

De acordo com laudo emitido pelo Centro de Estudos e Pesquisas “Dr. João Amorim” (Cejam), antes da ressonância, Fábio recebeu uma dose de 15 mg de midazolam e, em seguida, teve uma parada cardiorrespiratória.

O documento indica que o caso configura como morte suspeita, sendo necessário exame necroscópico e toxicológico no Instituto Médico Legal (IML). A viúva da vítima foi informada de que o resultado saíra em 90 dias.

De acordo com a Prefeitura de Santos, “o SAMU foi acionado para a ocorrência por volta das 15h, porém, ao chegar no local, o paciente já estava sendo atendido por um médico da clínica.”

Em nota, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP) informou que o caso está sob investigação no 2° Distrito Policial de Santos.

A CNN entrou em contato com a clínica que Fábio realizou o exame, porém, não recebeu retorno até a última atualização desta reportagem.

“Amor puro”

“O Fábio era uma pessoa única, alegre, sempre festeiro e gostava da casa cheia […] Ele era amor puro”, disse Sabrina emocionada.

A comerciante relatou o momento difícil que a família tem enfrentado após a perda do marido. “É assustador perder alguém assim. Ele era meu porto seguro”, finalizou.

Fábio deixou uma filha e uma enteada, de 6 e 14 anos, respectivamente. Ele era o único filho de Sueli Mocci Rodrigues Jardim, de 77 anos.

Fonte: CNN Brasil

