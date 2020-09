TIM está entre as 10 empresas de destaque do novo Índice S&P B3 Brasil ESG

Novo indicador da Bolsa reúne 96 organizações e se apresenta como mais uma opção de investimento em empresas sustentáveis e comprometidas com o Pacto Global da ONU

Manaus, 15 de setembro de 2020 – A TIM é uma das 10 empresas de destaque no mais novo índice de sustentabilidade da Bolsa brasileira: o S&P/B3 Brasil ESG. A operadora já é a companhia do setor de telecomunicações listada por mais edições consecutivas no Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE) – há 12 anos – e agora integra a nova carteira, importante referência para investidores preocupados com as práticas ambientais, sociais e de governança (sigla ESG, em inglês).

O indicador reúne 96 organizações brasileiras comprometidas com a sustentabilidade e o Pacto Global da ONU. A presença da TIM neste grupo reforça a sua gestão ética e transparente, destacada inclusive no plano trienal da companhia. A empresa tem metas de longo prazo alinhadas aos objetivos globais do Grupo TIM, como o aumento da eficiência energética em 75%, a redução em 70% das emissões indiretas até 2025 e o compromisso de ser “carbono neutro” até 2030.

“Cada vez mais os investidores estão alinhados com práticas ESG e buscando empresas com este compromisso. É uma tendência mundial e os investidores brasileiros estão aderindo. A TIM é reconhecida em suas práticas sustentáveis porque sempre tratou este tema com prioridade, independentemente dos movimentos mais recentes do mercado”, comenta Adrian Calaza, CFO da TIM Brasil.

A TIM realiza o levantamento de uma série de indicadores de sustentabilidade em suas operações, seguindo as diretrizes da Global Reporting Initiative, com o objetivo de monitorar e reportar – em relatórios publicados anualmente desde 2008 – seu desempenho e eficiência em questões como o consumo de combustíveis, eletricidade, água, geração de resíduos, emissões de gases de efeito estufa, entre outras. Outro importante pilar é a atuação do Instituto TIM, que acaba de completar sete anos e já beneficiou mais de 700 mil pessoas em todo o Brasil.

“Evoluir juntos com coragem, transformando tecnologia em liberdade” é o propósito da TIM, que atua em todo o Brasil com serviços de telecomunicações, focada nos pilares de inovação, experiência do cliente e agilidade. A empresa é reconhecida por liderar movimentos importantes do mercado desde o início de suas operações no país e está à frente da transformação digital da sociedade, em linha com a assinatura da marca: “Imagine as possibilidades”. É, desde 2015, líder em cobertura 4G no Brasil – conectando, inclusive, o campo para viabilizar a inovação no agronegócio – e, já pronta para um futuro ainda mais digital, ativará comercialmente a tecnologia 5G em três cidades até setembro.

A TIM valoriza a diversidade e promove uma cultura sempre mais inclusiva, com um ambiente de trabalho pautado no respeito. A companhia é a única do setor de telecomunicações a integrar o Novo Mercado da B3, reconhecido como nível máximo de governança corporativa, além de estar há 12 anos seguidos no Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE), sendo operadora por mais períodos consecutivos nesta carteira. Também é primeira empresa de telefonia reconhecida pela Controladoria-Geral da União (CGU) com o selo “Pró-ética”, iniciativa que existe com o objetivo de promover um ambiente corporativo mais íntegro, ético e transparente.

