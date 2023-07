Fogo nas proximidades da marcenaria pode ter sido o responsável pela destruição completa da empresa. Prejuízo estimado em mais de R$ 100 mil. (Foto: Via WhatsApp)

Proprietário, funcionários e até pessoas próximas tiveram ferimentos leves, tentando salvar alguns pertences.

Um incêndio de grandes proporções, que pode ter sido criminoso, numa marcenaria especializada na fabricação de móveis rústicos, na Rua Dr. Henrique de Menezes, bairro Jardim Planalto, pode ter causado um prejuízo superior a R$ 100 mil reais, ao proprietário.

O fogo teria começado em terrenos próximos à marcenaria e se tornou incontrolável devido à temperatura muito alta, pó de serra, madeiras, ou seja, combustíveis perfeitos para o incêndio.

Era pouco mais de 19h, quando o fogo começou. Há informações que confirma que a origem foi por queimada de vegetação em terreno baldio nas proximidades. Quem teria colocado o fogo, ainda não foi identificado, câmeras de segurança da redondeza flagrou o delito.

O fogo consumiu todo o barracão onde ficava a marcenaria, o estoque de madeira. Um caminhão pipa foi usado para controlar as chamas, mas sem chances de salvar maquinas, estrutura, estoque.

Além dos prejuízos materiais, os proprietários tiveram ferimentos ao tentar salvar alguns móveis. A Polícia esteve no local para realizar os procedimentos necessários.

Proprietário pede ajuda nas redes sociais para recomeçar (veja abaixo)

AÇÃO SOLIDÁRIA

Ocorreu um incêndio no dia 21 de julho onde a Marcenaria do nosso amigo Paulo Neponucenno veio a destruição.. CONTAMOS COM A AJUDA DE TODOS INDEPENDENTE O VALOR.

PRECISAMOS DO APOIO DE TODOS NESSE MOMENTO!

PIX PARA ARRECADAÇÃO: CP: 00269075267 / Paulo Neponucenno

Enviar comprovante pfv 🙏🏻

PESSOAS QUE CONTRIBUIR CONCORRERÁ PRÊMIOS

Assista ao vídeos

Marcenaria é destruída por incêndio em Novo Progresso

Clique no link para assistir no Youtube

https://www.youtube.com/shorts/HWvWILLrvxs?feature=share

Veja destruição causada pelo fogo

https://www.youtube.com/shorts/1g0LGwvaCcc?feature=share

Fonte e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 22/07/2023/05:25:27

