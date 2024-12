Empresário suspeito de liderar esquema de tráfico de drogas é preso em operação da Polícia Civil em Santarém

Will Pessoa foi apontado como líder de um esquema criminoso — Foto: Redes Sociais

Um outro homem, suspeito de ser responsável pela logística do grupo, também foi preso. Os cumprimentos dos mandados de prisão aconteceram na sexta (6).

A Polícia Civil prendeu na tarde de sexta (6) dois suspeitos de envolvimento em um esquema criminoso envolvendo o tráfico de drogas. Entre eles, estava um empresário, apontado nas investigações como líder do grupo.

Policiais da Delegacia de Repressão a Entorpecentes, comandados pelo delegado Erik Petterson, deflagraram a “Operação ANNUUM” para dar cumprimento a mandados de prisão contra Joelton Almeida Bentes, o “Batata”, e

Will foi apontado nas investigações como líder do grupo que era formado por pelo menos mais três pessoas. Joelton Almeida Bentes foi apontado como apoio logístico do esquema.

As investigações sobre o caso iniciaram em setembro, quando uma jovem identificada como Larissa do Nascimento Miranda, 26 anos, foi presa em flagrante pela Polícia Militar transportando 12 quilos e meio de drogas em um ônibus intermunicipal com destino ao município de Uruará.

A partir daí, a Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE) passou a cruzar informações, analisar câmeras de segurança, monitorar suspeitos e usar outras técnicas de investigação para elucidar o caso. Transações bancárias e aliciamentos também foram investigados pela Polícia Civil.

“O Will já é um traficante conhecido aqui de Santarém. Esses dois fazem parte de uma facção. Essa operação iniciou em setembro quando uma nacional foi apresentada com uma mala cheia de entorpecente. Os proprietários dessa droga seriam o Will e o Batata (Joelton). A partir dai iniciamos as diligencias, representamos pela prisão deles e busca e apreensão em algumas residências”, contou o delegado Erik Petterson.

Além das prisões, a Polícia apreendeu dois veículos que estavam com Will e Joelton.

Ouro, prisões e ostentação

Will Pessoa se identifica nas redes sociais como empresário no ramo de joias. Em sua página oficial, os registros são de uma vida cheia de luxo com fotos de passeios em motos aquáticas, sempre com muitas joias.

Will já havia sido preso pela PRF em outra operação. Ele estava com mais de 54 Kg de maconha no estado de Goiás.

Will e Joelson Almeida Bentes vão passar por audiência de custódia neste sábado (7) no Fórum de Santarém.

Fonte: Dominique Cavaleiro, g1 Santarém e Região — PA e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 07/12/2024/12:13:34

"Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte."

Publicado por Jornal Folha do Progresso

