Mulher denuncia ex-namorado por atear fogo em motocicleta e ameaçá-la de morte em Santarém | PA

Foto: Reprodução | A moradora do bairro Diamantino, Claudiane Silva de Moraes, procurou a reportagem do Jornal O Impacto nesta quinta-feira (26) para denunciar o ex-namorado, Elielton de Oliveira Francisco.

Segundo relatos dela à polícia, por volta das 2h05 da madrugada de segunda-feira (23), o ex-namorado a enviou um vídeo de sua motocicleta (Honda Fan 160/Ano 2021, cor preta) pegando fogo juntamente com uma mensagem dizendo: ‘Taquei fogo na tua moto porque tu estava com teu macho’.

“Depois de queimar, pegou um pedaço de pau e quebrou todo o tanque. Cortou o resto do banco. Só não explodiu porque o filho que apagou o fogo, junto com o irmão”, contou à nossa reportagem.

Com a autorização do filho de Claudiane, a moto foi pega pelo ex-companheiro da sua residência no dia anterior ao crime, domingo (22). Ainda conforme Claudiane, a motivação do ato de queimar o veículo, estaria relacionada à vingança, pois ela não quis retomar a relação com Elielton.

O casal esteve juntos por 1 ano e estão separados a cerca de um mês. E desde quando houve o rompimento do relacionamento vem sofrendo ameaças de morte. Inclusive, Claudiane alegou em depoimento à polícia que em outras ocasiões Elielton disse que daria um tiro na sua cabeça.

Temendo por sua vida, a vítima solicitou na Delegacia de Atendimento Especializado à Mulher (DEAM) medida protetiva e queixa crime contra o ex-companheiro por ter destruído a motocicleta que é financiada e ainda não foi quitada.

Por ter passado do flagrante, Elielton não foi preso e Claudiane ficou com o dano material.

Fonte: O Impacto e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 26/12/2024/17:41:11

