Enem 2021: nutricionista diz quais alimentos o participante deve levar para o exame

Pela complexidade e duração da prova, além da alimentação, hidratar o corpo é essencial

Nesse domingo (28), as provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) serão aplicadas com 90 questões de matemática e ciências da natureza. Pela complexidade e duração da prova – que dura, em média, cinco horas – escolher os alimentos adequados pode ajudar no desenvolvimento e concentração que resultam em um bom rendimento na avaliação.

A professora do curso de Nutrição Paula Pens Alves aconselha evitar alimentos que possam ocasionar indisposição, no caso, as comidas gordurosas. A profissional indica que, antes da prova, o candidato deve buscar uma refeição rica em proteínas, carboidratos complexos e minerais, além de respeitar os horários para se alimentar.

“Para quem optar em fazer refeições maiores, o ideal é que ela seja feita em até 3 horas antes da prova. Já para aqueles que estão mais próximos do horário do fechamento dos portões, a dica é fazer um lanche rápido como frutas, biscoitos com fibras e barras de cereais sem açúcar, por exemplo”, indica a nutricionista.

A professora também destaca que a quantidade de alimentos a serem levados para o dia da prova deve ser equilibrada e leve. “Na hora do exame, é sugerido levar frutas, mix de castanhas e até mesmo um sanduíche mais leve com vegetais e consumir a cada 1 hora. A água não deve ser deixada de lado, 250 ml a cada 30 minutos para hidratar. E evite alimentos com alto teor de açúcar, pois eles podem atrapalhar a atenção e no desempenho do candidato e concentração”, explica Paula.

Confira outras dicas de alimentos para levar durante os dias do exame:

– durante o Enem, o recomendável é levar água e fugir das gorduras e frituras, pois alimentos muito gordurosos retardam o esvaziamento gástrico e dão sono, prejudicando a leitura e interpretação dos enunciados;

– sucos energizantes, como o de mamão com laranja, também são uma boa pedida. Já o café é muito bom para nos deixar atentos, mas causa dependência e pode ocasionar insônia, intolerância alimentar, hiperatividade, falta de concentração, entre outras coisas. O ideal é consumir 2 xícaras pequenas por dia;

– outras opções interessantes e práticas são barras de cereais, frutas com casca ou já picadas – como banana e maçã que estejam em potes transparentes – e castanhas como a de caju;

– o clássico chocolate pode ser uma opção, mas priorize os mais amargos, com maior quantidade de cacau e menos açúcar que os tradicionais;

– outra questão é a temperatura dos alimentos: o calor pode ser inimigo. Por isso, é importante evitar itens como iogurtes ou outras bebidas com leite;

– e por fim, o mais importante: não faça a prova de estômago vazio.

Revisão e correção gratuita da prova

Até o dia da prova, aqueles estudantes que querem dar uma última revisada nos assuntos que serão cobrados podem contar com uma ajuda do projeto Educa Me Explica!, do Educa Mais Brasil. A plataforma educacional que disponibiliza bolsas de estudos com até 70% de desconto chamou especialistas no Enem para produzir vídeos curtos e bastante explicativos dos assuntos que caem no exame com mais frequência.

Todo o conteúdo pode ser visto individualmente e de forma aleatória ou através de playlists que organizam os assuntos por disciplina. Abaixo, basta clicar no nome da matéria para ser direcionado para a playlist:

– matemática;

– biologia;

– química;

– física.

Ao final do exame, por meio do aplicativo (app) Gabarito do Enem, o candidato consegue conferir o número de acertos na prova. Para isso, basta preencher as informações do app com o tema, cor e idioma do caderno e as respostas escolhidas. Em tempo real, o Stoodi – edtech de cursinho on-line preparatório para o Enem e pré-vestibular que criou o aplicativo, indica na ferramenta quais foram os acertos do estudante e exibe uma comparação com a média de outros usuários que estarão utilizando o aplicativo.

