Consumidores aproveitam Black Friday para investir na educação

A Black Friday é um período esperado por muitas pessoas que querem comprar com desconto aquele produto que estão sonhando há um tempinho. Mas como sonhos não são feitos apenas de bens duráveis, há quem prefira investir na transformação de suas vidas através da Educação.

Mãe solo da pequena Lara, de 5 anos, a operadora de telemarketing Patrícia da Cruz, 31, de Hortolândia (SP), aperta as contas para não deixar de proporcionar as melhores coisas para a filha. Após um ano, ela ainda comemora ter conseguido bons descontos na Black Friday 2020 para matricular a pequena em uma escola de tempo integral através da plataforma educacional Educa Mais Brasil.

“A gente tem que correr atrás para economizar mesmo. Está tudo muito, muito caro. Não estou pagando uma escola particular certinho todo mês porque está sobrando dinheiro, não. Pago apertada porque é só eu e ela e é um bom investimento. Filho sempre é um investimento e pago isso até mesmo pro futuro dela. A bolsa já ajuda nesse sentido. Nossa, eu acho que o Educa Mais Brasil é uma coisa que veio pra suprir muitas necessidades de mães que assim como eu, sozinhas, mantêm a casa”, conta.

Quem também soube usar a oportunidade para investir na educação foi Vânia Pereira. Aos 41 anos, ela aproveitou a Black Friday do ano passado para investir em si própria por meio da profissionalização. Atualmente estudante do técnico de Farmácia, primeiro curso desde que concluiu o ensino médio, a promoção de 50% nas mensalidades do Educa foi o ponta pé inicial que faltava para ela retomar a coragem de retomar os estudos.

“Achei ótimo! Aí tive coragem para estudar porque antes não tinha como eu pagar um curso caro. Sem a educação na minha vida eu não teria conseguido nada! Com fé em Deus, ano que vem eu concluo meu curso técnico. E já penso em depois ingressar em outro também com bolsa do Educa. Estou achando maravilhoso!”, comemora a estudante.

Orange Friday

O Black Friday é uma tradição norte-americana atualmente bastante difundida no Brasil. Por aqui, as maiores promoções ocorrem na última sexta-feira de novembro, que neste ano será amanhã (26). O Educa Mais Brasil, maior programa de inclusão educacional do país, também aderiu à campanha. A plataforma oferece que durante este período oferece ainda mais oportunidades para quem quer estudar, neste ano batizou sua campanha de Orange Friday.

Até o final do mês, o site do programa terá ainda mais bolsas de estudo, com descontos maiores para quem precisa estudar pagando pouco. “Independentemente da cor da promoção, continuamos trabalhando para facilitar o acesso à educação no nosso país. Tudo isso porque acreditamos que é só com conhecimento que podemos mudar a história que escrevemos todos os dias”, defende Amanda Galindo, coordenadora de Marketing do Educa Mais Brasil.

