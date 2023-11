Enem: Abstenção chega a 32%, questão é anulada e imagem vazada

Ministro da Educação, Camilo Santana, em entrevista coletiva neste domingo, segundo dia de provas do Enem, em todo o país — (Foto: reprodução/@mecYoutube) –

Dados foram divulgados pelo ministro da Educação, em coletiva que teve inicio às 20h

O último dia de provas regulares do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2023 terminou ontem com tranquilidade e 32% de abstenções. Em coletiva às 20h de domingo, o ministro da Educação, Camilo Santana, informou que o segundo dia do exame teve percentual de ausência similar ao de 2022; registrou 859 problemas logísticos de pequeno impacto em todo o país – como falta de energia e problema de abastecimento de água no local de aplicação do exame; e eliminou 2.217 candidatos que feriram algum tipo de regra do concurso – sair antes do horário mínimo previsto e uso indevido de aparelho celular.

Santana anunciou a anulação de uma das questões de matemática – que versava sobre a gripe H1N1, por falta de ineditismo. A questão havia sido aplicada no Enem 2010, para pessoas privadas de liberdade.

O ministro disse ainda que uma questão teve sua imagem divulgada por volta das 17h, pelo horário de Brasília, uma hora antes do horário autorizado para os candidatos deixarem as salas de prova.

“Acionamos a Polícia Federal que já está em diligência para verificar de onde partiu essa divulgação. Além disso, a PF já fez a oitiva de oito pessoas suspeitas de envolvimento com o vazamento de imagens da prova do primeiro dia do Enem, no domingo passado (5)”, disse Camilo Santana, reforçando que o vazamento da imagem não traz prejuízos para os candidatos.

Fonte: O Tempo/ Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 13/11/2023/07:44:04

