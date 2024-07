Homem estupra menina de 6 anos, filha do amigo, em MT

(Foto: Reprodução)- Homem de 49 anos foi preso nas primeiras horas da manhã deste domingo (28), em Chapada dos Guimarães (67 km ao norte de Cuiabá), após ser flagrado abusando sexualmente da filha do amigo, uma menina de 6 anos.

Suspeito estava deitado ao lado da criança, que dormia. De acordo com as informações, Polícia Militar foi acionada por volta das 6 horas para atender uma ocorrência envolvendo estupro de vulnerável.

Pai da menina contou que estavam na cidade para o show no Festival de Inverno e que alugou a casa junto com familiares e amigos. Depois do show, o suspeito, amigo da família, foi para o quarto se deitar.

Acontece que ele estava no quarto onde a menina estava dormindo. Quando ele entrou no cômodo, flagrou o suspeito se masturbando ao lado da menina, que estava sem a roupa íntima.

Ele foi detido e encaminhado para a delegacia da cidade, onde foi autuado por tentativa de estupro. Conselho Tutelar também acompanha o caso.

Fonte: GD e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 28/07/2024/17:34:02

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...