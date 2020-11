Enem PPL, Enem 2020, Exame Nacional do Ensino Médio

Responsáveis pedagógicos das unidades prisionais devem realizar as inscrições

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) divulgou, no início da semana, edital com as regras para edição de 2020 do Exame Nacional do Ensino Médio para Pessoas Privadas de Liberdade ou sob medida socioeducativa que inclua privação de liberdade, o Enem PPL. As provas serão aplicadas nos dias 23 e 24 de fevereiro de 2021.

A previsão é de que as inscrições devam ser iniciadas entre 30 de novembro e 11 de dezembro de 2020 pelos responsáveis pedagógicos.

O responsável pedagógico tem como função acompanhar todos os trâmites do exame, além de determinar as salas de provas dos participantes, bem como a transferência entre as unidades, quando necessário, dentro do prazo previsto. Também deverá excluir aqueles participantes que tiverem sua liberdade decretada.

Os órgãos de administração prisional e socioeducativa interessados em indicar unidades para aplicação do Enem PPL devem encaminhar, por e-mail, um ofício firmando a adesão com o Inep e indicar um responsável pedagógico. O termo de adesão deverá ser enviado entre os dias 16 e 27 de novembro.

Para os participantes maiores de 18 anos, as notas podem ser aproveitadas para o ingresso no ensino superior. Já os menores de 18 anos fazem as provas apenas como “treineiros” para testar os seus conhecimentos. As provas do Enem PPL têm o mesmo nível de dificuldade do Enem regular, a única diferença é que o PPL é aplicado dentro de unidades prisionais.

Como é o Enem PPL?

O Enem PPL é constituído de quatro provas objetivas, cada uma com 45 questões de múltipla escolha, mais uma redação. No primeiro dia são aplicadas as provas de linguagens, códigos e suas tecnologias, ciências humanas e suas tecnologias e redação, os participantes contam com cinco horas e meia de duração. No segundo dia, são aplicadas as provas de ciências da natureza e matemática, em cinco horas.

Cronograma Enem PPL

Adesão das unidades: 16 a 27/11/2020

Inscrições: 30/11 a 11/12/2020

Solicitação de atendimento especializado ou de uso de nome social: 30/11 a 11/12/2020

Aplicação do Enem PPL: 23 e 24 fevereiro de 2021

