Enem tem questões sobre vacina da Covid e microplásticos

As provas foram realizadas neste domingo (10) em todo o Brasil. | (Paulo Pinto/Agência Brasil)

O Enem 2024 trouxe questões sobre vacinas e microplásticos, abordando temas atuais e relevantes para os estudantes. Confira a análise completa.

Osegundo dia de provas do Enem 2024 trouxe questões que falavam sobre a vacina contra a Covid, saúde do professor, a reforma do estádio do Maracanã e uma tirinha da cartunista Laerte. Neste domingo (10), foram aplicadas 45 questões da área de matemática e 45 de ciências da natureza.

Professores ouvidos pela reportagem afirmam que o exame deste ano não trouxe questões com alto grau de dificuldade, mas dizem que a prova pode ter sido cansativa em razão dos textos longos nos enunciados.

Eles também destacam, por outro lado, que a prova abordou várias situações comuns do cotidiano dos estudantes, o que pode facilitar a resolução.

“As questões de geometria falavam com a realidade dos alunos. Elas traziam situações, problemas que refletiam a realidade dos alunos e isso pode ter sido um facilitador na hora da resolução”, diz Wagner Araujo, professor e coordenador do Elite Rede de Ensino.

Ele aponta também que a prova trouxe questões financeiras que conversam com a realidade dos jovens. “A prova estava bem focada nisso, de trazer utilidade mesmo da matemática para o ambiente de convívio dos nossos alunos, não só deles, mas como de todos nós”, diz.

Para Sérgio Ghiu, professor de matemática do Colégio e Sistema pH, o exame deste ano manteve o padrão dos anteriores. “Foi uma prova abrangente, cobrindo temas essenciais com clareza, mas sem trazer grandes surpresas, beneficiando os estudantes bem preparados em conteúdos fundamentais e intermediários”, diz.

Em ciências da natureza, as questões também trataram de assuntos atuais, como reciclagem de alumínio, poluição por microplásticos e agrotóxicos. “A prova de química estava muito bem escrita e tranquila, com poucas contas. Destaco questões que envolviam preocupação com o meio ambiente”, diz Virgílio de Aveiro, professor de química da Escola SEB Lafaiete.

Em biologia, os professores afirmam que as questões abordaram muitos assuntos ligados a doenças e impactos ambientais.

“O Enem estava antenado com assuntos do cotidiano. Falou, por exemplo, como os impactos ambientais e crescimento urbano sem saneamento básico podem favorecer o aparecimento de doenças como zika e chikungunya. Tratou também de vacinação e Covid, um tema que vem sendo repercutido há bastante tempo, mas retorna com uma outra roupagem”, afirmou Wiler Pereira, professor de biologia do Elite Rede de Ensino.

Os professores também avaliam que a edição deste ano conseguiu trazer de forma bem-sucedida diversas questões interdisciplinares, o que exige do aluno uma maior capacidade de reflexão e interpretação.

“É muito relevante o Enem ter essa abordagem intersdisciplinaridade de questões de química e biologia. Sendo necessário que o aluno soubesse em qual órgão ou tipo de tecido ocorreria tal fenômeno descrito no enunciado. A prova como de costume também trouxe questões que dialogam com temais ambientais como a utilização fontes energéticas variadas como placas solares, utilização de biogás, células microbianas”, diz Isabelly Sette, professora do Elite Rede de Ensino.

