Enfeites juninos pedem cuidados com as fiações elétricas

As ornamentações devem manter a máxima distância possível da rede elétrica para evitar acidentes e danos irreversíveis.

Após lançar a campanha de segurança com a energia elétrica “Nossa maior ligação é com a sua segurança, é com a sua vida”, a Equatorial Energia Pará continua realizando ações em diversas frentes de atuação com iniciativas que buscam levar à população informações para evitar acidentes com energia elétrica. No período de quadra junina o alerta não é diferente.

Apesar do decreto do Governo do Estado que proíbe aglomerações com mais de dez pessoas por conta da pandemia do novo covid-19, a empresa continua alertando as famílias paraenses em relação às ornamentações dos festejos juninos, que dessa vez, estão sendo feitos dentro das residências.

É importante salientar que pequenos cuidados são fundamentais e merecem atenção, como a colocação das bandeirolas, faixas e outros adereços que estejam próximos às fiações elétricas. Toda a ornamentação deve ser produzida com materiais que não sejam condutores de eletricidade e não pode ser afixada próximos da fiação. Em hipótese alguma, essas bandeirinhas devem ser amarradas aos postes, nos fios de baixa tensão ou até mesmo na fiação elétrica dentro das residências.

O executivo da área de Segurança da Equatorial Pará, Alex Fernandes, ressalta que todos devem seguir de forma rigorosa as orientações sobre segurança para evitar situações que podem causar danos irreversíveis. “A população precisa manter distância da rede elétrica e não soltar fogos de artifício na direção de postes e cabos de energia, pois podem ocasionar prejuízos diretos no fornecimento de energia e trazer riscos iminentes, levando por consequência a acidentes fatais. Sabemos que durante o período de isolamento social, as famílias optaram por fazer os enfeites juninos em suas próprias casas, mas vale alertar que é muito importante se divertir com responsabilidade”, explica.

Em caso de acidentes, a empresa orienta como a população deve agir. O local, por exemplo, deve ser isolado, para que não haja aproximação de pessoas. E enquanto a energia não for desligada, não se deve retirar objetos ou pessoas que estejam em contato com fios. Nesses casos, é preciso acionar imediatamente o Corpo de Bombeiros, por meio do número 193, e a Equatorial, pelo número 0800 091 0196.

Mais dicas:

– Não lance serpentinas ou confetes na rede elétrica, sejam metálicos ou não;

– Não instale nenhum enfeite próximo à rede elétrica. Deve-se manter uma distância mínima de dois metros;

– Evite improvisos, pois eles aumentam o risco de acidentes com a rede elétrica;

– Fogos de artifício devem ser lançados o mais longe possível da rede elétrica.

