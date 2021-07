Enfermeira diz ter sido agredida por servidora pública em posto de vacinação em Santarém

Enfermeira diz que sua mão foi apertada na porta por servidora pública — Foto: Reprodução/Redes sociais

De acordo com a enfermeira, a servidora teria apertado a mão da profissional de saúde em uma porta por não ter sido vacinada.

Servidora pública que atua como secretária de núcleo do interior na Defensoria Pública o Estado do Pará, em Santarém, região oeste, teria agredido uma enfermeira no posto de vacinação contra a Covid-19 na Câmara Municipal, no início da tarde desta segunda-feira (19).

De acordo com relato da enfermeira Cláudia Pereira, a servidora pública Maria Norma Pereira Pimentel procurou o posto de vacinação com o objetivo de tomar a segunda dose da vacina, porém, pela data anotada na carteirinha de vacinação, ela tomou a primeira dose há apenas 27 dias, faltando ainda 3 dias para completar o prazo para poder receber a segunda dose do imunizante.

A enfermeira então informou que Maria Norma não podia tomar a vacina hoje e pediu que ela voltasse após 30 dias para tomar a segunda dose. A servidora, no entanto, teria se irritado com a situação e tentou agredir a enfermeira. Algumas pessoas que estavam no local seguraram a servidora que ainda conseguiu apertar a mão da enfermeira na porta.

O procurador jurídico da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) foi acionado para dar suporte à enfermeira e acompanhá-la para registro de boletim de ocorrência na 16ª Seccional Urbana de Polícia Civil de Santarém, o que deve ocorrer ainda na tarde de hoje.

O G1 apurou que a servidora Maria Norma esteve na 16ª Seccional Urbana de Polícia Civil de Santarém nesta tarde, para registrar boletim de ocorrência de agressão contra a enfermeira. Na saída da delegacia, a servidora conversou rapidamente com profissionais de imprensa que estavam no local disse que ao contrário dos relatos da enfermeira, ela é quem foi agredida.

