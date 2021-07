Bruno Diferente ignora sexo oral e aparece com duas mulheres

Bruno diferente mostra zero preocupação e muito rebolado. | Foto:Reprodução/Instagram

O paraense parece não se importar com o recente vazamento de um vídeo íntimo.

Lembra do vídeo de sexo oral que vazou do influencer paraense Bruno Diferente? Pois é! O assunto deu o que falar nas redes sociais, e bem despreocupado quanto ao vazamento do vídeo íntimo, Bruno parece não se importar com isso.

Neste domingo (18), o influencer publicou um vídeo nas redes sociais bem “soltinho” dançando ao lado de duas mulheres, veja:



Bruno é natural de Curuçá, na região do Salgado do Pará e tem mais de 1 milhão de seguidores no Instagram.

