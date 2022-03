Delegado titular da delegacia de Castelo de Sonhos é transferido

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

II – Determinar às Diretorias de Administração e de Recursos Humanos para que adotem as devidas providências ao fiel cumprimento do presente Ato;

A Secretaria Estadual de Segurança Pública através do Delegado Geral de polícia Civil do Estado do Pará, n.º 333/2022 de 14 de fevereiro de 2022, removeu por necessidade da Administração, o servidor Delegado de Polícia Civil Francimar Luiz de Oliveira , da Delegacia de Castelo de Sonhos, para a Delegacia da cidade de Trairão (316 km de Novo Progresso).

