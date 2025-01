Enfermeiros denunciam falta de transparência em PSS da Prefeitura de Trairão e pretendem acionar o Ministério Público

Foto: Reprodução | Um grupo de enfermeiros de Itaituba questionam a transparência do Processo Seletivo Simplificado nº 003/2025-PMT, da Prefeitura de Trairão. Segundo relatos, profissionais experientes e qualificados não foram classificados, enquanto recém-formados sem comprovação de experiência foram aprovados. O grupo afirma que acionará o Ministério Público para investigar e revisar as classificações.

Um grupo de enfermeiros de Itaituba estão levantando questionamentos sobre a transparência do Processo Seletivo Simplificado nº 003/2025-PMT, realizado pela Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de Trairão, e afirmam que pretendem acionar o Ministério Público para investigar possíveis irregularidades. O certame, destinado à contratação temporária de profissionais de saúde, tem gerado insatisfação entre os participantes devido a alegações de descumprimento das regras previstas no edital e suspeitas de favorecimento na seleção.

De acordo com relatos obtidos pela nossa equipe, enfermeiros experientes, com formação complementar e especializações, não foram classificados, enquanto candidatos recém-formados, sem comprovação de experiência, constam entre os aprovados. Os denunciantes alegam que o edital exigia critérios como experiência profissional mínima de seis meses, cursos de formação complementar e especializações, que deveriam ser avaliados na pontuação, mas apontam que esses parâmetros não parecem ter sido devidamente considerados.

Outro ponto questionado pelos profissionais é a ausência de uma lista completa de candidatos inscritos com suas respectivas pontuações, prática comum em processos seletivos que garante maior transparência. Segundo os enfermeiros, a divulgação limitou-se aos nomes dos candidatos aprovados, sem informações detalhadas sobre as notas ou classificação de todos os participantes, o que impossibilita qualquer questionamento ou verificação do processo.

Um dos denunciantes destacou que recém-formados por uma instituição de ensino local, sem qualquer experiência ou formação complementar, estão entre os aprovados, o que reforça as suspeitas de possíveis favorecimentos.

Diante das inconsistências apontadas, os enfermeiros afirmam que irão acionar o Ministério Público (MP) para solicitar a apuração rigorosa do processo e a revisão das classificações. Segundo eles, a questão não se trata apenas de garantir vagas no certame, mas de assegurar que o processo seja conduzido com transparência, justiça e respeito às regras estabelecidas. Os profissionais também cobram explicações da Prefeitura de Trairão e da Secretaria Municipal de Saúde, mas até o momento não receberam nenhum posicionamento oficial.

