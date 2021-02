Equatorial alerta para cuidados com eletricidade no Carnaval em casa

Mesmo sem feriado, a população deve ficar atenta para cuidados com as instalações dentro do imóvel (Foto:Reprodução)

Devido ao agravamento da pandemia provocada pela covid-19, o Carnaval nas ruas e nos salões foi cancelado. Por conta disso, muitas pessoas passarão o período em casa, seja trabalhando ou aproveitando uns dias de folga. De acordo com essa nova situação, a Equatorial Energia Pará enumerou uma série de recomendações de segurança com a rede elétrica nesses dias, para evitar acidentes e preservar a qualidade do fornecimento de energia.

De acordo com o executivo da área de Segurança da Equatorial Pará, Alex Fernandes, descuidos dentro de casa podem acarretar acidentes, que podem ser graves. “As tomadas têm um limite de cargas e é preciso se atentar para isso, porque quando é sobrecarregada os riscos de curto-circuito são evidentes, além, de haver superaquecimento, queima de aparelhos e risco grande de incêndios”, esclarece.

Em algumas regiões do Pará, esse também é o período de muitas chuvas, o que favorece o risco de choques e sobrecargas elétricas. Então os cuidados devem ser redobrados. É importante evitar contato com tomadas e com aparelhos ligados, já que água e energia não combinam. Em casos de alagamento, é necessário desligar a chave geral do imóvel para evitar que fios descascados entrem em contato com a água.

Confira outras recomendações da Equatorial Pará:

– Não ligue aparelhos elétricos próximo a duchas ou piscinas.

– Evite improvisos (gambiarras), pois isso aumenta o risco de acidentes com a rede elétrica.

– Se no quintal da sua casa tiver árvores e estiver chovendo, não as utilize como abrigo, pois árvores podem atrair raios.

– Qualquer conserto elétrico, deve ser feito por profissionais capacitados na área, sempre após o bloqueio da fonte de energia.

– Só plugue mais de um equipamento em benjamins quando estiver certo de que eles possuem baixa potência e juntos não provocarão sobrecarga.

– Não deixe fios desencapados. Eles podem causar choques e curtos-circuitos.

– Nunca apague fogo de curto-circuito com água. Se o incêndio acontecer em circuitos energizados, não jogue água, pois ela é condutora de eletricidade.

